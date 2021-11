Nordsjællands Politi leder i øjeblikket efter gerningsmænd, der har udsat en mand for vold og trusler.

Det sker efter et hjemmerøveri på Teglværksvej i Birkerød.

Her er en mand blevet udsat for vold og truet til at udlevere sine bilnøgler, mobil og penge.

»Gerningsmændene kører fra stedet i hans bil og bliver spottet af Københavns Politi ved Emdrup Station,« fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Michael Dalby.

I det øjeblik, politiet spotter bilen, undløber gerningsmændene.

Den forurettede er kommet lettere til skade oplyser politiet.

Af hensyn til den nuværende efterforskning, kan politiet ikke oplyse nærmere om gerningsmændene og hvor mange det drejer sig om.

Samtidig kan de heller ikke oplyse, om gerningsmændene har en relation til den forurettede.

Opdateres...