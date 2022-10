Lyt til artiklen

En dansk narkobaron, der stod i spidsen for en polsk gruppe af narkogangstere, er blevet anholdt i en storstilet politiaktion i Spanien.

Det skriver spansk politi i en pressemeddelelse.

I alt er 16 personer blevet anholdt i aktionen. Narkonetværket stod ifølge politiet bag forsendelser af store mængder af blandt andet kokain og hash til det europæiske marked.

Under efterforskningen er blandt andet 200 kilo marihuana tiltænkt de skandinaviske lande blevet beslaglagt.

Efterforskningen tog sin begyndelse i sommeren 2020, hvor agenter ifølge spansk politi modtog fortrolige oplysninger, der gjorde dem opmærksomme på en kvinde af colombiansk oprindelse, som havde boet i Marbella i årevis.



Hun stod ifølge spansk politi for at forberede en vigtig forsendelse af kokain fra Sydamerika til Spanien, og hun levede det søde liv i et 3.000 kvadratmeter stort palæ.

Det var denne kvinde, som den dansker-ledede narkogruppe kontaktede med henblik på at etablere en forsyningslinje af kokain fra Columbia til Holland.

Den danske statsborger havde base i Barcelona.

Han har ifølge spansk politi et alenlangt synderegister, og han var ifølge spansk politi også i de danske myndigheders søgelys for at gemme sine ulovlige aktiviteter bag et spind af selskaber.

Gennem internationalt politisamarbejde er det ifølge spansk politi kommet frem, at den danske statsborger stod bag forsendelsen af ikke mindre end 40 kilo kokain i 2020.

Under politiets ransagninger er der blandt andet beslaglagt håndvåben, mere end et kilo kokain, en kryptovalutapung og forskellige køretøjer.