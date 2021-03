En større politiaktion fandt søndag eftermiddag sted i Egebjerg i Nykøbing Sjælland.

Det bekræfter vagtchefen hos Midt-og Vestsjællands Politi.

»Det eneste, jeg kan bekræfte, er, at vi har været oppe på adressen, og at vi har foretaget en anholdelse. Og så kan jeg bekræfte, at vi har beslaglagt en bil,« siger vagtchef Benjamin Rasch.

Først mandag vil politiet oplyse mere om de nærmere omstændigheder i sagen, fortæller han.

Under aktionen beslagde politiet en bil og anholdte en person. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Under aktionen beslagde politiet en bil og anholdte en person. Foto: Presse-fotos.dk

De arbejder derudover på at få den anholdte fremstillet i grundlovsforhør.

Både civile biler og patruljevogne var til stede under aktionen.

Flere af betjente var iført hjelme, ligesom mange af betjenete var bevæbnet med automatvåben.

Aktionen fandt sted i et villakvarter i den lille landsby Egebjerg i Odsherred Kommune.