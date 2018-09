Tirsdag morgen er Midt- og Vestjyllands Politi rykket ud til Havrevej, Thisted,med flere patruljer.

En beboer i en opgang har udløst tåregas og nægter at forlade ejendommen. Alle beboere i opgangen er evakueret.

Den 44-årige mandlige beboer udløste tåregassen omkring klokken 02.20 natten til tirsdag.

Tåregassen trak ind i de øvrige lejligheder i opgangen, hvor beboerne derefter oplevede kraftig irritation i øjne, næse og mund.

Politiet har evakueret alle beboere i opgangen til et nærliggende beboerhus og forsøger nu at finde en løsning for den 44-årig mand, der stadig opholder sig i sin lejlighed

»Vi ved endnu ikke, hvorfor den 44-årig beboer har valgt at udløse tåregas, men der er tale om en psykisk uligevægtig mand, som vi nu skal have taget hånd om,« siger vicepolitiinspektør Henrik Glintborg.

Et område omkring ejendommen og på Havrevej er afspærret for at give plads til politiets arbejde på stedet. Borgere kan frit færdes i området uden for afspærringen.

Opdateres...