Syd- og Sønderjyllands Politi har tirsdag anholdt 25 personer i en stor politiaktion rettet mod rocker- og bandemiljøet i Esbjerg.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse, hvor det tilføjes, at dagens aktion primært fandt sted i området ved Kvaglund lidt uden for Esbjerg.

»Aktionen var grundigt forberedt, og vi er godt tilfredse med dagens anholdelser og ransagninger. Nu venter et større efterforskningsarbejde,« siger politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest Brian Voss Olsen, der, af hensyn til den videre efterforskning, ikke ønsker at bidrage med yderligere oplysninger om sagen.

De 25 anholdte er alle i alderen 16 til 31 år, og politiet har i forbindelse med aktionen ransaget 31 adresser.

Flere af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag morgen i Aarhus.

Det er Særlig Efterforskning Vest (SEV), der i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi har gennemført aktionen.

Tidligere tirsdag meddelte politikredsen via Twitter, at man var i færd med en større planlagt aktion i Esbjerg, og at der i den forbindelse ikke var nogen fare på færde.