Weekenden er startet rigtig dårligt for en 30-årig mand fra Djursland.

Han er nemlig blevet idømt otte års ubetinget fængsel for besiddelse og videresalg af 10 kilo kokain.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.

Den nu dømte erkendte ved Retten i Randers, at han ved to overleveringer i foråret 2022 modtog i alt 10 kilo kokain. Da politiet anholdte ham på sin adresse i oktober 2022, var han stadig i besiddelse af cirka 3 kilo kokain.

Manden har også fået konfiskeret 142.000 kroner.

Sagen er del af en større sag om indsmugling af narkotika.

National enhed for Særlig Kriminalitet havde i en periode forud for anholdelsen af den 30-årige haft interesse for en gruppe hollandske statsborgere, som mistænkes for at indsmugle og distribuere store mængder hård narkotika til flere personer på tværs af landet – herunder den nu dømte mand.

Morten Rasmussen, specialanklager for National enhed for Særlig Kriminalitet, er da også godt tilfreds med udfaldet af dommen.

»Jeg er tilfreds med dommen, som hviler på et meget solidt efterforskningsarbejde. Dommen afspejler, at den dømte har været i besiddelse af en anselig mængde kokain, hvilket har givet en langvarig fængselsdom,« siger han.