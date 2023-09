Sjøbeck Øl og Vand har været udsat for to brandattentater på en uge.

Flere af lagerhallerne og hovedkontoret er blevet berørt af omfattende skader fra branden.

Politiet efterforsker nu sagen, men de kan for nuværende ikke komme nærmere et motiv.

»Vi efterforsker de to brande, der har været på et øldepot på Korsdalsvej i Rødovre, som påsatte. På dette stadie af efterforskningen har vi ikke mulighed for at udtale os om motiv.«

»Vi er fortsat i gang med at indsamle spor og hører stadig meget gerne fra vidner,« siger politikommissær Søren Andersen fra Københavns Vestegns Politi til B.T.

Det har været sn.dk, som af flere omgange har skrevet om brandene, der har rystet medarbejderne hos Sjøbeck Øl og Vand.

Ved anden attentatforsøg viser videoovervågningen fra stedet, at en mand omkring klokken 02.30 forlader Sjøbeck-bygningen.

Kort tid efter kommer der et lysglimt fra det store kontor på matriklen, hvor der også blev knust flere vinduer.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Situationen blev heldigvis opfanget af en lynhurtig medarbejder på natarbejde, som var i gang med at pakke ordrer til dagen efter.

Manden handlede hurtigt, og han fik hældt vand på flammerne, inden branden for alvor tog fat i interiør og bygningen.

Tilbage står en rystet direktør, som hverken kender til fjender eller utilfredse medarbejdere.

»Jeg har det ad helvede til og har på nuværende tidspunkt ikke overblik over skadernes omfang. Jeg frygter det værste, og vi kommer helt sikkert ikke ud med forsyninger i dag,« fortalte direktør Johnny Sjøbeck til sn.dk kort tid efter slukningen.

Som konsekvens af brandene, har man indsat vagter 24 timer i døgnet, skriver sn.dk.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sjøbeck Øl og Vand, men det har ikke været muligt.