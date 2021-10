Hvem er de to mænd, der torsdag morgen lidt over kl. 8 forsøgte at kidnappe en 12-årig pige på en villavej i Næstved?

Og hvor er den nummerpladeløse, rødbrune bil med tonede ruder, de to mistænkte kørte i?

Det er de to centrale spørgsmål, som efterforskere fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi lige nu bryder deres hjerner med.

»Lige nu fokuserer vi meget på at finde den her bil. Det er en meget alvorlig sag, som vi bruger mange ressourcer på. Især lige nu i opstartsfasen hvor vi forsøger at afdække alle hjørner,« siger efterforskningsleder Rune Nilsson til B.T.

Hændelsen fandt sted torsdag morgen kl. 8.10, da en 12-årig pige var på vej til skole.

Imens hun gik ad Orenæsvej – en ganske almindelig parcelhusvej – stoppede en rødbrun bil pludselig op ved siden af hende.

Dørene gik op, og ud af bilen løb to personer.

De styrede direkte hen mod pigen, som de greb fat i og forsøgte at hive hen mod køretøjet.

Det lykkedes dog pigen at vriste sig fri og løbe derfra. Herefter forsvandt den rødbrune bil, og ingen har set den siden.

Over for B.T. fortæller efterforskningsleder Rune Nilsson, at beskrivelsen af bilen og af de to personer stammer fra pigen.

»Pigen ved ikke, hvorfor det er sket, og der er ikke noget, der tyder på, at pigen kender køretøjet,« siger efterforskningslederen.

Politiet er lige nu i området omkring Orenæsvej, hvor de indhenter videoovervågning og afhører vidner, der kan have set eller hørt noget.

»Er der nogen derude, der kan have set noget, opfordrer vi dem til at rette henvendelse på 114.«