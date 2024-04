En anmeldelse om trafikuheld og uro førte søndag aften til et mystisk fund for Østjyllands Politi.

Politiet rykkede massivt ud til stedet og afspærrede et større område.

Men da politiet fandt frem til den havarerede bil, blev betjentene formentlig en smule overraskede.

Bilen, der var skadet på forsiden, var nemlig helt tom.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Til TV 2 Østjylland fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Anders Kragh Madsen, at man nu undersøger uheldet nærmere.

»Vi ved ikke, hvad der er sket derude. Vi traf ikke nogen på stedet og er heller ikke kommet det nærmere i forhold til de meldinger, der lød på uro,« siger Anders Kragh Madsen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

B.T. har været i kontakt med Østjyllands Politi der oplyser, at man ikke har yderligere at tilføje i sagen.

Den forulykkede bil med den mystiske chauffør er langt fra den eneste, der har bevæget sig usikkert i den østjyske trafik i påskedagene.

Mellem fredag og søndag er fem personer blevet sigtet for at have kørt bil i narkopåvirket tilstand i det østjyske. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

