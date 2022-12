Lyt til artiklen

Thalia Pitzner forsøgte mandag at trække en kanin op af hatten, da hun skulle møde i retten i Roskilde.

For sammen med sin advokat Rasmus Lind Hardt, som diamantdatteren denne gang havde allieret sig med til retssagen, havde de lagt en plan om holde hele retssagen hemmelig for pressen.

Det gik dog ikke helt efter planen i sagen, hvor den 29-årige kendis er tiltalt for at have brugt sin mobiltelefon, da hun kørte en hestelastbil på Køge Bugt Motorvejen 7. september 2021.

For lidt over tre måneder siden forlod Thalia Pitzner retten i Roskilde i tårer. Her fortalte hun, at hun ikke kunne finde ud af at åbne sin e-Boks og derfor ikke havde set sagens papirer.

Inden sagen nåede at gå i gang, begyndte diamantdatteren at græde og fortælle, at hun ville have en advokat, hvilket fik dommeren til at udskyde sagen.

Mandag skulle sagen for igen. Og her skulle det vise sig, at Thalia Pitzner havde et meget hemmeligt våben med.

For da sagen gik i gang i retssal fem, stod en midaldrende herre i sorte bukser og en mørk camouflagefarvet militærjakke og ventede ude foran døren.

»Jeg har to begæringer, en om navneforbud og anden om dørlukning, inden retten går i gang,« lød det fra advokat Rasmus Lind Hardt til dommerens store overraskelse.

Thalia Pitzner sammen med mor Katarina og søster Elvira Pitzner. De var ikke mødt op i retten for at støtte deres familiemedlem. Foto: Ida Marie Odgaard

Det kunne dog ikke lade sig gøre for diamantdatteren.

Advokaten forsøgte udover de to anmodninger også at få dobbeltlukkede døre, når deres hemmelige vidne skulle afgive forklaring.

Det skulle vise sig, at det meget hemmelige vidne var Pitzners egen far.

Ifølge forsvarsadvokaten skulle Thalias far have befundet sig i bilen, da hun blev stoppet af politiet for sin færdselsforseelse, men grundet faderens erhverv kunne hans identitet ikke komme frem i retten.

»Min klients far har aldrig stået frem i offentligheden, han ønsker ikke at blive kendt, og han kan ikke afgive forklaring, hvis pressen er til stede i dag.«

»Det er vigtigt, at han forbliver anonym grundet omstændigheder, som jeg ikke kan komme ind på,« lød det blandt andet fra Rasmus Lind Hardt, der fortalte, at han havde svært ved finde de rigtige paragraffer frem i retsplejeloven til at begrunde sine anmodninger i retten.

»Det er helt, helt usædvanligt, og jeg understreger, det er helt usædvanligt, i sådan en sag her,« lød det fra dommer Anne Schultz-Nielsen.

Begæringerne om navneforbud, dørlukning og dobbelt dørlukning blev pure afvist af dommeren, efter både anklageren fra Midt- og Vestsjællands Politi og den fremmødte presse protesterede mod dem.

Under mandagens retssag forsøgte Thalia Pitzner at afbryde anklageren under hans oplæsning af anklageskriftet, men dommer Anne Schultz-Nielsen irettesatte straks diamantdatteren med en bemærkning om, at det ikke var nu, at hun skulle tale - først når det blev hendes tur. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

I dommerens begrundelse lød det blandt andet, at sagen var efterforsket færdig, der var tale om en hovedforhandling i en bødesag for en færdselsforseelse.

Selvom forsvarsadvokaten ikke ville røbe, hvorfor vidnet skulle holdes hemmeligt, sagde han, at det drejede sig mandens job. Ligeledes ville de også komme med nogle personlige oplysninger om Thalia Pitzner, der ikke skulle frem i pressen.

Under Thalia Pitzners egen forklaring i retten mandag, lød det, at hun skulle køre sin far til enten Tikøb eller Karlebo i Nordsjælland, hvilken kunne hun ikke huske.

»Min far skulle op og undervise nogle unge mennesker, og jeg skulle køre ham derop, da min heste står i Tikøb,« forklarede hun modvilligt i retten.

Diamantdatterens udlægning af, hvad der skete 7. september 2021, stod i dyb kontrast til sagens eneste vidne.

Anklagemyndigheden havde indkaldt den betjent, der stoppede Thalia Pitzner til at fortælle, hvordan han så episoden.

Ifølge politimanden så han tiltalte med en mobiltelefon i hånden, da hun overhalede ham på motorvejen. Det fik anklageren til at spørge:

Hvad sagde hun, da du stoppede hende?

– Hun var både uenig og enig. Hun mente ikke, at hun var uopmærksom, selvom hun kiggede på telefonen, fortalte betjenten.

Var der andre i bilen?

– Nej, det var der ikke.

Så der sad ikke nogen på passagersædet?

– Nej, så var det blevet en mærkelig samtale. Jeg går altid over på højre side af bilen, når jeg stopper en bil på motorvejen. Der sad ikke nogen på passagersædet for jeg stak hovedet helt ind af vinduet, forklarede betjenten.

Efter den forklaring spurgte dommeren forsvarsadvokaten, om de ville holde fast i, at Thalias far skulle afgive forklaring.

»Vi trækker vidnet,« lød det fra Rasmus Lind Hardt, efter han havde talt med familien Pitzner ude på gangen.

Sagen blev ikke afsluttet, da de 30 minutter sagen skulle have varet blev overskredet med en time.

I stedet skal sagen for retten igen i det nye år, hvornår vides ikke endnu.

Thalia Pitzner er datter diamantiværksætteren Katerina Pitzner og militærmanden. Katerina Pitzner har to andre døtre, Elvira og Ophelia.

B.T. følger sagen.