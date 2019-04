37-årige Kian Omid Mirzada, svigersøn til den svindelmistænkte Britta Nielsen, er tirsdag udeblevet fra Retten i Kolding, hvor han sammen med tre andre mænd på henholdsvis 23, 24 og 36 år er tiltalt for at stå bag kidnapning af og vold mod en 36-årig polsk håndværker.

Kian Omid Mirzada er den eneste af de tre, som ikke var mødt, da retten blev sat klokken 9.00.

Siden da har der været flere udsættelser omtrent hver halve time, men indtil videre har hans egen forsvarer Nima Nabipour og dennes tre kolleger ikke kunne lave meget andet end at sidde og vente. Og vente. Og vente.

Det samme gør anklageren, retsformand Peter Ulrik Urskov og de to domsmænd.

Efter nogen forvirring i begyndelsen af retsmødet er det blevet oplyst, at Britta Nielsens svigersøn i nat er blevet anholdt i sit hjem på den københavnske vestegn i forbindelse med en fogedsag ved Retten i Glostrup, idet retten ville sikre sig, at han mødte op.

Men det har så uforvarende fået indflydelse på den igangværende kidnapnings- og voldssag i Kolding, hvor Kian Omid Mirzada regnes som manden, der har planlagt og trukket i trådene og fået de tre øvrige tiltalte til at udføre det beskidte arbejde.

Hans forsvarer, Nima Nabipour, har under retsmødet flere gange forsøgt at få telefonisk kontakt til sin klient. Uden held.

Heller ikke nogen i Kian Omid Mirzadas nærmeste familie, herunder hans kone - Britta Nielsens datter - har det tilsyneladende været mulig at få fat på.

Indtil videre er sagen udsat til senere i dag, hvorefter parterne samles igen i den store retssal 11 i domhuset i Kolding.

I mellemtiden har forsvarerne såmænd brugt tiden på at tage en smuttur i Lagkagehuset, som ligger ved havneområdet.

Kidnapningen af den 36-årige polske håndværker skete under dramatiske omstændigheder i januar 2018 i sydjyske Give.

Her blev håndværkeren, som har arbejdet i årevis for netop Kian Omid Mirzada, opsøgt hos sin kæreste.

Det skete meget kontant ved, at der blev smidt en stor krukke gennem et vindue til kærestens lejlighed og derefter smadret en anden rude, hvorefter to af de tre mænd trængte ind og hentede polakken for øjnene af hans skrækslagne kæreste og hendes lille datter.

Britta Nielsens svigersøn var ikke med i Give, men det er anklagemyndighedens opfattelse, at det er ham, der har sat det hele i værk.

Den 36-årige polak blev slæbt ud til en VW Polo, hvorefter han blev kørt til Sjælland. Hvor Kian Omid Mirzada ventede.

Kidnapningen stod på i næsten et døgn, før den polske håndværker blev kørt til Skælskør, hvorfra han selv kontaktede politiet.

Det er ikke det første retsmøde i sagen, som tidsmæssigt bliver skubbet. Ved et retsmøde i august 2018 havde to vidner forfald, og ved det senest planlagte retsmøde i november meldte Kian Omid Mirzadas forsvarer sig syg.

Nu kan kun tiden vise, om det vil lykkes at gennemføre dagens retsmøde i Kolding.