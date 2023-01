Lyt til artiklen

Opdateret: Branden er slukket, og der advares ikke længere om farlig røg, oplyser politiet til Ritzau.

Der er tirsdag aften udbrudt en brand i en industribygning på Amager.

Virksomheden producerer folie til biler, og derfor er røgen, som kommer fra branden, giftig.

Vi afvarsler den farlige røg fra Kirstinehøj. Branden er slukket. Hvis der er borgere i området, som får det dårligt ved f.eks. vejrtrækningsproblemer, skal man søge egen læge eller ringe 1813 #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) January 31, 2023

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Beboere i området skal derfor holde sig inden døre.

»Det gælder fra nord mod Højskole Alle, øst mod Amager Landevej, syd mod Tømmerupvej og vest mod Kristinehøj,« oplyser vagtchef Dyre Sønnicksen.

Han oplyser, at Københavns Lufthavn ikke er påvirket af røgen, de den er fortyndet, før den når dertil.

Politiet har været i kontakt med ejeren af industribygningen, som fortæller, at der ikke er nogle medarbejdere derinde.

Udsigterne, til at få branden slukket, er lange.

»Det kommer til at være noget tid, før man det her under kontrol,« forklarer vagtchefen.