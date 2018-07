Onsdag aften var en stor, brun tibetansk mastiff-hund på fri fod, og den var farlig. Se videoen, hvor politiet forsøger at fange hunden, herover.

Sydøstjyllands Politi måtte onsdag aften advare borgerne i Glud ved Juelsminde, da en farlig hund var på fri fod i området. Hunden var af racen tibetansk mastiff, der normalt forbindes med en sød og rolig familiehund. Politiet har dog oplyst, at ejeren, der nu er varetægtsfængslet, har trænet den som vagthund.

ADVARSEL. Farlig hund løs i Glud ved Juelsminde. Stor brun Mastiff. Forsøg ikke selv til hidkalde hunden, men ring 1 1 4. Der er folk i området der søger efter hunden. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) 18. juli 2018

Men normalt er en tibetansk mastiff slet ikke en hund, der har til vane at gå til angreb.

Det fortæller Lise Andersson, der er racerepræsentant for den tibetanske mastiff, til Horsens Folkeblad.

Racerepræsentanten understreger, at det ligger i hundens gener at gø af folk, men at de ikke går til angreb, medmindre de bliver pressede. Selv har hun en flok tibetanske mastiffer, der elsker at være ude blandt mennesker. Det kræver bare god avl og god opdragelse.

Seks timer efter Sydøstjyllands Politis første advarsel, kunne politikredsen på Twitter oplyse, at hunden nu var blevet indfanget, og at den var til pleje hos en dyrlæge.

En video fra LocalEyes, som du kan se øverst i artiklen, viser hvordan flere politibetjente prøver at tale hunden til ro, men den lystrer ikke og bliver i stedet ved med at gø. Derfor blev politiet nødt til at bedøve den med flere bedøvelsespile, før den lagde sig til at sove.

Lise Andersson har set videoen, og hun ser en stresset og usikker hund, der er ude et sted, hvor den ikke kan bunde.

Og desværre er det måske for sent at rette op på hundens tilstand:

»Hvis det var min hund, så ville jeg aflive den. Mest for hundens skyld. Jeg tvivler på, at den kan blive en god, social familiehund, og hvis man forsøger, så kan den, for mig at se, komme i situationer, den ikke kan bunde i,« siger Lise Andersson til Horsens Folkeblad.