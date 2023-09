Manden sagde, at han bare skulle besøge sin kæreste på Nørrebro.

Men der var noget mistænkeligt ved ham, da han ikke kunne uddybe historien.

Og der var noget galt.

Toldstyrelsen fortæller i en pressemeddelelse, at tolderne i Københavns Lufthavn onsdag tog manden ud til kontrol.

I hans bagage fandt man skunk i en cigaretpakke og en klump hash.

Tolderne fik herefter lov til at scanne manden, og billederne viste, at manden havde slugt mere end 40 kugler, der indeholdt sammenlagt 440 gram kokain.

Politiet blev tilkaldt, og manden blev i al hast kørt på hospitalet.

Tilbage i august blev en kvinde samme sted taget med et kilo narkotika i kroppen.

Sagerne kommer ikke bag på Mette Helmundt, der er funktionsleder i Toldstyrelsens kontrolhed i Københavns Lufthavn.

»Vi kan desværre konstatere, at der ikke går lang tid mellem de her sager, hvor rejsende i desperation smugler narkokugler i kroppen og dermed risikerer at miste livet, hvis der går hul på kuglerne. Ligesom med sagen fra august var denne sag også på baggrund af en god risikoprofil, så vi på den måde får forhindret smuglingen uden at forsinke rejsetiden for de andre rejsende,« siger hun.

Forleden kunne Toldstyrelsen meddele, at man i første halvdel af 2023 har tilbageholdt 1,2 tons narkotika. Det er dobbelt så meget narkotika som i første halvår 2022.

Styrelsen har blandt andet tilbageholdt 617 kilo hash, 20 kilo kokain, 40 kilo amfetamin og 181 kilo nye psykoaktive stoffer som for eksempel opioider og benzodiazepiner.