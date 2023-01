Lyt til artiklen

Der var stor gevinst, da Toldstyrelsen tirsdag tjekkede en tilrejsende mands bagage i Københavns Lufthavn.

Toldstyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at manden havde 4,1 kilo kokain gemt i to kufferter, da han blev taget i en stikprøvekontrol i lufthavnen.

Manden oplyste, at han havde fået kufferterne af en ven, men ellers ikke kendte til dem.

Han blev straks anholdt af politiet.

»Vi finder med jævne mellemrum kokain i de rejsendes bagage. Der er et stort marked for narkotika af denne type, og derfor holder vi skarpt øje på rejsende, der vækker mistanke om smugling. Kontrollen foregår i et tæt samarbejde med politiet i lufthavnen,« siger funktionsleder i Toldstyrelsen, Mette Helmundt.

Toldstyrelsen oplyser, at man løbende finder narkotika i både flydende og fast form i både lufthavnen, på skibe i havne og i postpakker rundt omkring på postcentrene.

De seneste tal viser, at mere end 600 kilo narkotika blev tilbageholdt ved grænsen i første halvår 2022.

Heraf var 41 kilo kokain.