40.000 piller.

Så stor var fangsten, da Toldstyrelsen og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kort før nytår kontrollerede rejsende ved grænseovergangen i Rødbyhavn.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falster Politi nu i en pressemeddelelse.

Ved den konkrete kontrol var der tale om nogle busser, som myndighederne valgte at stoppe for at se nærmere på.

Efter alle passagerer havde taget deres bagage i bussernes lastrum, var der i to tilfælde en kuffert uden ejermand.

I begge tilfælde viste kufferterne sig at indeholde 20.000 piller med det virksomme stof tramadol, der er et smertelindrende stof i gruppen af opioider.

Det er piller, som ikke må tages med til Danmark. De skal udskrives på recept.

»Ulovlige lægemidler kan udgøre en decideret sundhedsrisiko,« fortæller Michael Lund, kontroldirektør i Toldstyrelsen i pressemeddelelsen.

Politiets efterforskning er stadig i gang. Der er en person varetægtsfængslet i den ene sag.

Hvordan politiet har fundet frem til denne person, oplyser politiet ikke.