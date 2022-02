Østjyllands Politi gennemførte fredag eftermiddag og aften en færdselsindsats i det vestlige Aarhus.

Det kom der 26 sigtelser af ud – fordel på 23 sigtede.

En 19-årig bilist kørte blandt andet 107 km/t på Ringvejen – hvor man må køre 70 km/t.

Da patruljen standsede ham, blev der kastet lattergaspatroner ud af bilen.

En narkometertest indikerede også, at den 19-årige var påvirket af stoffer. Han blev derfor sigtet for narkokørsel.

I en anden sag blev en 27-årig bilist sigtet for at køre frem for rødt lys på Edwin Rahrs Vej. Det viste sig, at manden heller ikke havde noget kørekort, og han blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret.

De 26 sigtelser fordelte sig på: