Der har tidligt mandag morgen været et udslip af ammoniak på en kyllingefarm i den nordjyske by Aars.

Det skriver Nordjyllands Politi på det sociale medie X.

Ammoniakken har sivet fra en tank på stedet.

Udslippet blev anmeldt klokken 05.15.

I alt er tre personer kommet til skade, da de har befundet sig i nærheden af udslippet.

Til DR siger vagtchef ved politiet René Kortegaard, at personerne er blevet behandlet for vejrtrækningsproblemer – de er nu til kontrol på Aalborg Universitetshospital.

De resterende 47 ansatte er blevet evakueret.

Arbejdstilsynet er orienteret om sagen – og inden for et par timer vil de ankomme for at finde ud af, hvad der præcist er sket.