En restaurant er eksploderet i Helsingør.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

»Der har været en form for eksplosion på et takeaway-sted på Rosenkildevej. Ifølge de meldinger, vi får, lugter der af gas i området. Vi er kun lige ankommet og er ved at finde ud af, hvad der er op og ned,« siger den vagthavende ved Nordsjællands Politi.

Det er på den indiske restaurant Indian Crown, at eksplosionen er sket.

Af billeder fremgår det, at restauranten er blevet jævnet med jorden.

Politiets foreløbige teori er, at eksplosionen er sket i køkkenet.

Og foreløbigt tyder alt på, at der er tale om en gaseksplosion. Af samme årsag er det lokale gasselskab Hofor blevet adviseret

Det vides endnu ikke, om der er nogen ofre for eksplosionen.