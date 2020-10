En større redningsaktion er tirsdag igangsat i Limfjorden ved Nykøbing Mors, hvor en jolle er blevet fundet drivende rundt med motoren tændt.

En helikopter er sendt på vingerne og en båd i vandet for at lede efter personer.

Efter redningsaktionen blev igangsat, blev politiet kontaktet af en familie, der savner er 68-årig, som ikke er vendt hjem fra en fisketur.

Familien til den savnede har via GPS og optælling af redskaber kunnet konstatere, at den savnede har forsøgt at sætte hummertejner omkring den Furs nordvestlige spids klokken 10.30.

Den sidste tejne er dog ikke blevet monteret, skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter..

Den savnede sejlede ud fra Sillerslev Havn klokken 09.00. Sent tirsdag aften er det fortsat ikke lykkes at lokalisere ham.

Midt- og Vestjyllands Politi er på Twitter ude og opfordre borgerne til at søge væk fra området.



'Dette grundet Covid-19 og for at give politiet ro til at lede eftersøgningen,' skriver de i tweetet.

Eftersøgningen, som både politi og Nordjyllands Beredskab tager del i, og som ledes af den danske eftersøgnings- og redningstjeneste Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), har været i gang siden i eftermiddag.

