Onsdag har Østjyllands Politi været ude og lede efter en 20-årig mand, som forsvandt den 21. marts.

Det oplyser politiet til BT.



»Vi har ikke noget specielt at gå efter, så vi er ude og forsøge steder, hvor vi frygter, at han kunne være,« fortæller Jens Rønberg, vagthavende i Østjyllands Politi.



Jens Rønberg forklarer, at politiet dagen lang har ledt efter den 20-årige i hele Århus, Brabrand Sø og Århus Å indtil Vester Alle, dog uden held.



»Vi har desværre ikke fundet nogen,« fortæller han.

Den unge mand forsvandt den 21. marts, og der har ikke været nogle livstegn fra ham siden.

»Hans telefon er gået død, den er ikke på nettet længere, den sidste mast, den gik på, var i nærheden af, hvor han bor,« forklarer Jens Rønberg.



Den 20-årige mand blev sidst set forlade sit hjem i nedtrykt tilstand.



Hvis man har set manden eller har oplysninger i sagen, bedes man ringe til Østjyllands Politi på telefon 114.