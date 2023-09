En stor eftersøgning blev onsdag aften sat i værk for at finde en 20-årig kvinde.

Kvinden var gået fra sit bosted i Thisted tidligere på aftenen.

Hun kunne have brug for hjælp, da hun ikke havde fået noget medicin, som hun er i behandling med.

Det oplyste vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

»Det kan medføre, at hun får det dårligt, og derfor vil vi gerne finde hende,« sagde han til B.T.

To helikoptere fra Forsvaret var sat ind i eftersøgningen af den 20-årige.

Samtidig havde politiet sendt tre hundevogne, en indsatsleder og flere patruljebiler mod Thisted.

Politiet mente, at den 20-årige befandt sig i Thisted by eller omegn. Og det viste sig at holde stik.

Onsdag aften kort før klokken 22.30 oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på det sociale medie X, at den unge kvinde er fundet i god behold.

»Hun blev fundet syd for Thisted, så efterlysningen er nu indstillet,« siger vagtchef Jens Claumarch til B.T.

I forbindelse med efterlysningen offentliggjorde politiet både et foto af kvinden samt hendes fornavn og et signalement.

Disse er slettet fra artiklen, da hun nu er fundet.