Det er endnu ikke lykkedes at finde den 38-årige mand, der forsvandt, efter han onsdag eftermiddag klokken 14 sejlede ud fra Als ved Sebbelev i en havkajak.

Både en helikopter og flere både deltog onsdag aften i eftersøgningen af den 38-årige mand i Augustenborg Fjord ved Als.

»Han vendte ikke som aftalt tilbage klokken 17 (onsdag, red.), så nu har vi iværksat en eftersøgning,« fortalte vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi onsdag aften.

Tidligt torsdag morgen fortæller vagtchef Henrik Sønderskov til Ekstra Bladet, at man fortsatte med at lede efter manden til klokken tre natten til torsdag, hvor man blev nødt til at stoppe på grund af mørket.

»Vi vender tilbage, når det bliver lyst. Vi håber, at vi kan finde ham i live,« siger vagtchefen.

Mandens bil blev fundet på den vej, der hedder Sebbelev Skov.

Vagtholdslederen hos Forsvarets Operationscenter, der blandt andet står for redningsaktioner til søs, fortalte onsdag aften, at man havde sendt en helikopter og to både til Augustenborg Fjord for at hjælpe med eftersøgningen.

Obs: Mandens alder er rettet fra 79 år til 38 år. Manden er født i 1979, ikke 79 år gammel.

/ritzau/