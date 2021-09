En større humanitær eftersøgning er i øjeblikket i gang i området omkring Bøtø Plantage på Sydfalster.

Både en helikopter og en drone er i luften, mens hunde afsøger jorden for at finde frem til en savnet mand.

Det oplyser vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T. tidligt mandag morgen.

Man leder efter en 40-årig mand, der har forladt sin bopæl i nedtrykt sindstilstand.

Han har ikke været set siden klokken 21.45 søndag aften.

»Vi har ikke fundet ham endnu, men vi stadig i gang dernede,« fortæller vagtchefen.

Helikopteren, der har afsøgt området natten igennem med termisk kamera, er i øjeblikket i Roskilde for at tanke op – hvorefter den vender tilbage for at fortsætte med at lede.

Dronen er endnu i luften, mens hundene fortsat søger efter spor på jorden.

»Det næste, der kommer til at ske, når det bliver lyst, er, at man samler flere hunde til en mere detaljeret eftersøgning,« forklarer vagtchefen.

»Det er jo ikke det nemmeste område at arbejde i dernede, da det er sådan et fuglereservat og marsk-område med vandingskanaler og en ret ufremkommelig skov. Der har redningshelikopteren så afsøgt et stort område, som vi har svært ved at komme frem til.«

Den savnede mand beskrives som værende 190 centimeter høj og spinkel af bygning.

Han er iført sort arbejdstøj med reflekser.

Vi søger efter en mand, der har forladt sin bopæl i nedtrykt sindstilstand. Han beskrives som mand, dansk, 40 år gammel, 190 cm høj, spinkel af bygning. Iført sort arbejdstøj med reflekser #politidk — Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (@SSJ_LFPoliti) September 6, 2021

B.T. følger sagen.