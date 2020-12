Adskillige politipatruljer og helikopter ledte tidligt torsdag morgen efter en forsvundet mand i Ebeltoft.

Det drejede sig om en 72-årig dement mand, som var gået fra sit hjem.

Østjyllands Politi skrev på Twitter, at en større styrker var sat ind i eftersøgningen på manden.

Politiet bad borgerne i området om at kigge efter i haver, udhuse og lignende for at tjekke, om han skulle have søgt tilflugt der.

Eftersøgning i Ebeltoft - vi leder i øjeblikket efter en 72-årig dement mand. Vi har indsat adskillige patruljer, ligesom helikopter vil være i området. Tjek venligst haver og udhuse.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) December 3, 2020

Omkring klokken fem kunne Østjyllands Politi imidlertid afblæse eftersøgningen igen.

Den ældre mand blev nemlig fundet i god behold.