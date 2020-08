To personer er ikke set i flere timer, efter at de gik i vandet ved Lakolk. Deres tøj ligger på stranden.

Flere både og en helikopter leder torsdag aften efter to personer, som om eftermiddagen gik i vandet fra stranden ved Lakolk på Rømø og ikke er set siden.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Redningsaktion på Rømø strand ved Lakolk. To personer gået i vandet nøgne. Ej kommet ind igen og det frygtes at der er sket dem noget, lyder det fra politiet, som frygter, at der er sket de to personer noget.

Der er tilsyneladende tale om to tyske turister. I hvert fald ankom de til stranden i en tysk indregistreret Nissan Qashqai.

Personerne er ikke set siden de gik ud i vandet sidst på eftermiddagen, og deres tøj ligger efterladt på stranden.

/ritzau/