Tyskland, Sverige og Danmark samarbejder efter alarm fra fragtskib nær Bornholm.

Et fragtskib ved Bornholm har torsdag formiddag meldt et besætningsmedlem savnet, og fly fra Sverige og Tyskland samt to danske redningshelikoptere deltager i forsøget på at finde sømanden.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

Skibet er på vej mod Riga, og eftersøgningen foregår i et stort område. Også civile skibe er blevet bedt om at holde udkig.

/ritzau/