Helikoptere og dykkere leder i øjeblikket efter savnet båd med tre passagerer i Roskilde Fjord.

En far og to børn er savnet, efter at de søndag morgen sejlede ud i en båd fra havnen i Frederiksværk.

Det siger Martin Bakke, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi, til TV2 sent søndag aften.

Det har fået politiet til at sætte gang i en stor eftersøgning, og søndag leder både og dykkere i Roskilde Fjord, ligesom man har fået assistance fra Forsvarets helikopter.

Ifølge Martin Bakke sejlede faren og de to børn "ud på en hyggetur" søndag morgen omkring klokken 08.20.

Siden er der ingen, som har hørt fra dem. Politiet er ikke bekendt med, hvilken rute de skulle ud på, hvorfor man både leder syd og nord for Frederiksværk.

Region Hovedstadens Akutberedskab oplyser på Twitter, at man har mandskab til stede på havnen i Frederiksværk.

- Vi holder klar, hvis der er behov for vores assistance, lyder det.

/ritzau/