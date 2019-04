Helikoptere og dykkere leder efter savnet båd med tre passagerer i Roskilde Fjord.

En far og to børn er savnet, efter at de søndag morgen sejlede ud i en båd fra havnen i Frederiksværk.

Det siger Martin Bakke, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi, lidt over midnat natten til mandag.

Det har fået politiet til at sætte gang i en stor eftersøgning, og søndag leder både og dykkere i Roskilde Fjord, ligesom man har fået assistance fra Forsvarets helikopter.

Politiet vil lede en rum tid endnu, uden at komme nærmere ind på hvor længe eftersøgningen fortsætter.

Eftersøgningen bliver besværliggjort af, at politiet ikke har nogen spor at gå ud fra.

- Det er svært, da vi ikke har fundet noget endnu, og derfor ikke har meget at gå efter, siger Martin Bakke.

Ifølge Martin Bakke sejlede faren og de to børn "ud på en hyggetur" søndag morgen omkring klokken 08.20.

Siden er der ingen, som har hørt fra dem. Politiet er ikke bekendt med, hvilken rute de skulle ud på, hvorfor man både leder syd og nord for Frederiksværk.

- De kan både være i Roskilde Fjord, Isefjord eller helt oppe i Kattegat. Og så giver det et meget stort søgeområde, siger Martin Bakke.

Vagtchefen oplyser, at politiet endnu ikke har modtaget henvendelser fra folk, der har set dem.

Politiet har til gengæld modtaget meldinger fra skibe og både, der ikke har set dem, og det hjælper også politiet.

- Man må meget gerne melde ind uanset. For så ved vi, at de ikke har været på den placering på det tidspunkt, siger vagtchefen.

Region Hovedstadens Akutberedskab oplyser på Twitter, at man har forladt havnen, og at Forsvaret leder videre.

Tidligere søndag aften meddelte Frederiksborg Brand og Redning på Twitter, at man også deltog i eftersøgningen.

