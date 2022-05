En større demonstration finder lige nu sted på Bredgade i København.

Her er mindst 100 demonstranter fra aktivistgruppen Extinction Rebellion mødt op for at udtrykke deres budskaber.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Der er tale om en demonstration, hvor der indtil videre er omkring 100 demonstranter,« fortæller Jesper Frandsen, vagtchef ved Københavns Politi.

Det betyder også, at Bredgade i øjeblikket er spærret.

Tidshorisonten for genåbning af gaden er i øjeblikket ukendt.

Opdateres...