Fredag eftermiddag og aften har der været en større politiaktion i gang i København.

Alle broer ind mod Slotsholmen har været spærret på grund af demonstranter, der har spærret for trafikken.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jesper Bangsgaard til B.T.

Demonstranterne har stået med bannere og skilte i et håb om, at man gør noget ved klimaforandringerne. Flere har også ligget på vejene og spærret for al trafik.

»Vi har frihedsberøvet lidt over 90 demonstranter og vi forventer, at antallet kommer til at stige i de kommende timer,« forklarer vicepolitiinspektøren.

»De har haft en dagsorden om, at de vil besætte alle broer ind mod Slotsholmen. Vi vil jo gerne give dem lov til at afholde deres demonstration, men vi skal også sørge for, at trafikken og al færdsel fungerer. Derfor har vi været nødsaget til at gribe ind.«

Knippelsbro har været et af de vigtigste punkter, og derfor var Københavns Politi hurtigt til at fjerne dem på broen også selvom flere havde limet sig fast til asfalten.

Herunder var der også en mand, som hang i en line under Knippelsbro i 20 minutter. Han blev skåret ned og Københavns Politi havde en båd til at få ham væk.

»Vi har gradvist taget de mest trafikerede veje og vi har lige afsluttet sidste lokation, som har været Højbro Plads.«

De frihedsberøvede demonstranter vil nu blive sigtet for overtrædelses af færdselsloven.