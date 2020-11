Almindelige straffesager og civile sager må vente i cirka 16 måneder på en afgørelse i Retten i Glostrup.

En af landet største domstole har alvorlige problemer med at kunne afgøre sager inden for rimelig tid. I flere slags sager må borgere vente i cirka 16 måneder.

I Retten i Glostrup udtrykker man forståelse for frustration og utilfredshed hos de berørte borgere.

En civil sag om for eksempel uenighed mellem en murermester og en boligejer, og som vil tage én dag, bliver for tiden planlagt til afgørelse i marts 2022.

Samme lange udsigter til en dom har en almindelig straffesag om for eksempel bedrageri og tyverier. Også her fastsættes nu datoer i marts 2022 og senere, oplyser dommer Christina Breinstrup.

Flere advokater har eksempler på, hvor galt det står til. Peter Trudsø er en af dem.

Hans klient er tiltalt for at have begået såkaldt simpel vold i december 2019. I april i år sendte Københavns Vestegns Politi et anklageskriftet til retten. Men først for nylig blev sagen berammet. Konklusionen er, at den kommer på retslisten i december 2021.

- Ingen kan jo huske noget efter to år, bemærker advokat Peter Trudsø.

Til sagen er der indkaldt to vidner, og den kan klares på en halv dag.

Både den tiltalte og advokaten har siden april flere gange rykket Retten i Glostrup for at få en dato, oplyser Peter Trudsø.

Den konkrete sag opfylder ikke betingelserne til at være en såkaldt VVV-sag, altså om vold, voldtægt og våben. Disse sager behandles hurtigere end andre. Og det gælder også de sager, hvor den tiltalte eller sigtede sidder varetægtsfængslet.

Advokat Kristian Braad har en klient, der er tiltalt for bedrageri. Sagen vil vare to dage. Den er netop blevet berammet til marts 2022, oplyser han.

Spørgsmålet er, om folks retsfølelse kan komme i krise på grund af de lange ventetider. Hertil svarer dommer Christina Breinstrup, der er pressekontaktdommer:

- Borgerne har krav på at få deres sag behandlet inden for rimelig tid. I mange sager kan vi desværre ikke leve op til det krav. Vi gør, hvad vi kan, og vi har forståelse for, at sagsbehandlingstiden for borgerne er utilfredsstillende og frustrerende, skriver hun i en mail til Ritzau.

Retten i Glostrup dækker kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Forårets reducerede drift på grund af coronakrisen kan kun i begrænset omfang forklare problemet med sene afgørelser i straffesager, oplyser Christina Breinstrup.

- Vi var udfordret før, og vi er udfordret nu, siger hun.

Retten har fået ekstra sekretærbistand fra andre domstole. Det har betydet, at store bunker af sager, som ikke var berammet, nu er blevet forsynet med datoer. Dermed er sagspuklerne blevet mere synlige.

Ventetiden for civile sager er blandt andet forværret af, at retten har haft flere store sager med tre dommere i stedet for normalt én dommer på podiet, oplyser Christina Breinstrup.

For nylig har retten fået bevilget to ekstra dommere, men forstærkningen gælder kun i et år.

/ritzau/