En stor brand er mandag eftermiddag brudt ud i en bygning i Søndersøparken i Viborg.

Bygningen tilhører psykiatrisk sygehus.

Til TV Midtvest oplyser vagtchefen, at bygningen i øjeblikket i øjeblikket er under renovation, og at branden kan være opstået i den forbindelse.

»Bygningen er ved at blive renoveret, og de har været ved at lægge tagpap på. Det kan formentlig være årsagen,« siger vagtchef, Ole Vanghøj.

Brandvæsnet arbejder på stedet. Foto: Frederik Hansen / Byrd Vis mere Brandvæsnet arbejder på stedet. Foto: Frederik Hansen / Byrd

Ifølge TV 2 skulle branden være under kontrol.

Desuden er der angiveligt ingen, der er kommet til skade som følge af branden.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi og Midtjysk Brand og Redning.

Opdateres...