En stor brand er mandag eftermiddag brudt ud i en bygning i Søndersøparken i Viborg, som tilhører Viborgs Psykiatriske Sygehus.

Trods flere timers indsats fra brandvæsenet stiger en stor røgsøjle stadig op fra bygningen - og beboere som er påvirket af den bør holde sig inden døre.

»Bygningen er nedbrændt, men for at undgå spredning til andre af sygehuets bygninger har vi sprøjtet meget vand på. Det er lykkes, men det giver en ret voldsom røgsøjle,« siger vagthavende René Pagh.

Alarmcentralen blev alarmeret om branden klokken 13.40 - men heldigvis er det ikke gået ud over sygehusets patienter.

Brandvæsnet arbejder på stedet. Foto: Frederik Hansen / Byrd

Bygningen, der er brudt i brand, bruges ifølge vagtchefen hovedsageligt til møder, og der har derfor ikke været patienter, som skulle evakueres i forbindelse med branden.

»Det er en bygning under renovation, så jeg vil tro, der var personer til stede, da branden udbrød, men ingen er kommet til skade,« siger René Pagh.

På grund af røgudviklingen anbefaler politiet borgere, som bor umiddelbart under den, at blive inden døre og lukke vinduer og døre.

»Heldigvis blæser røgen ud over Søndersø, så det er ikke så mange, der er berørt,« siger vagtchefen.

Der er kraftig røgudvikling fra Branden. Foto: Frederik Hansen / Byrd

Brandvæsenet arbejder udfra en teori om, at branden ved et uheld er opstået i noget tagpap under renovationsarbejdet, men endnu kendes brandårsagen ikke med sikkerhed.

»Slukningsarbejdet er stadig i gang, og jeg har ikke noget bud på, hvornår vi er færdige,« siger René Pagh.

Mens brandvæsenet arbejder på stedet er området lukket af for trafik.

»Det er heldigvis nogle ret små veje, så det påvirker næsten ikke trafikken i Viborg,« siger vagtchefen.

