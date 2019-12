Brandfolk har siden søndag eftermiddag arbejdet på en gård i Føllenslev. Ingen er kommet til skade.

Der er søndag udbrudt brand i et gods i den nordvestsjællandske by Føllenslev.

Det oplyser Vestsjællands Beredskab.

- Der er tale om en gårdbrand i Føllenslev, som viser sig at være et gods. Det er en større gårdbrand, siger vagtchef Thomas Stege.

- Selve branden er slukket, så nu pågår der efterslukning, tilføjer han.

Brandvæsenet blev tilkaldt klokken 15.39.

Det er uvist, hvordan branden er opstået.

Bygningen, der er gået i brand, er Algistrup Gods.

- Den ene længe er mere eller mindre udbrændt og her var to lejemål, som er beboede. Men ingen personer er kommet til skade, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjælland Politi Henrik Jørgensen til B.T.

Sjællandske skriver, at det er tredje gang inden for de senere år, at godset er ramt af en stor brand.

/ritzau/