Der er startet en brand i noget metalskrot på et skib, der ligger til kaj ved Prøvestenen på Amager.

Hovedstadens Beredskab har kæmpet i flere timer med flammerne og situationen er fortsat alvorlig.

Branden på er i et 85 meter langt fragtskib der er lastet med metalskrot.

'Det brænder voldsomt i skibets last. Vi har indsat røgdykkere og vandkanoner til slukning, og bruger både vand fra havnebassinet og brandhanenettet,' skriver beredskabet.

Foto: Hovedstadens Beredskab

'Røgfanen fra skibet driver over Prøvestenen nord/nordøst og ikke over beboet område. Det er en kompliceret indsats, hvor vores muligheder for at slukke branden er svære. Vores indsats går derfor både på slukning og køling af skibskonstruktionen.'

Klokken 15.43 har beredskabet givet en opdatering på branden.

'Det brænder fortsat voldsomt i skibet ved Prøvestenen.'

'Vi udlægger flydespærringer i havnen, for at inddæmme evt. forurening. Indsatsen forventes at blive langvarig.'

B.T. følger sagen.