En større brand er søndag brudt ud i ejendom i Randers.

Branden er ude af kontrol og udvikler røg. Derfor opfordres beboere i området til at »lukke døre og vinduer«.

Det er Østjyllands Politi, der kommer med meldingen på X.

Her kan man videre læse, at branden finder sted i en ejendom ved Vinkelvej og Nørre Boulevard i den østjyske by.

På stedet er både politi og beredskab, som netop nu er i gang med at udføre deres arbejde.

Men som politiet beskriver, så har »ilden har godt fat i tagkonstruktionen og er ikke under kontrol«.

Til Randers Amtsavis siger operationschef ved det lokale beredskab Thomas Jørgensen, at man er rykket massivt ud.

»Vi er i øjeblikket til stede med 13 køretøjer, en indsatsleder og to skadestedsledere. Lige nu sætter vi alt ind på at begrænse ilden, så den ikke spreder sig,« siger han.

På trods af opfordringen til de omkringliggende naboer om at lukke døre og vinduer fra politiet, så skrives det dog, at røgen ikke anses for at være farlig.

På billeder fra stedet kan man se, hvordan ilden har fat i taget på bygningen, der er nogle få etager høj.

Flere steder på bygningen er den øverste del af taget helt udbrændt.

B.T. følger sagen.