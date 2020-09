Lørdag eftermiddag er Nordjyllands Politi rykket ud til en brand i et nordjysk autoværksted.

Værkstedet ligger på Hæstrupvej i Hæstrup Mejeriby syd for Hjørring.

Politiet oplyser på Twitter, at stedet er overtændt.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

Over for Nordjyske oplyser vagtchefen, at de modtog anmeldelsen klokken 15.33.

Det oplyses desuden, at værkstedet ligger tæt på privat beboelse.

Opdateres...