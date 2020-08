En stor ildebrand er fredag aften brudt ud ved en bygning tæt på Den Gamle Lillebælts Bro i Middelfart.

»Beredskabet slukker på livet løs derude,« siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Klokken 23.20 oplyser operationschefen ved Trekantområdets Brandvæsen til Fyens Stiftstidende, at brandvæsnet fortsat kæmper med ilden.

Slukningsarbejdet forventes at fortsætte til ud på natten.

Det er en bygning på 300 kvadratmeter, som huser et naturcenter, ilden er startet i.

Ilden har spredt sig til cirka halvdelen af bygningen.

Naboen til naturcentret er en campingplads, og fordi gnister fra den voldsomme brand fløj over på campingpladsen, har man har været ovre for at flytte campingvogne og telte.

Ingen er kommet noget til i branden, og i skrivende stund er årsagen til branden ukendt.

Politiet har sat afspærringer op på stedet og opfordrer borgere i området til at holde sig på afstand.