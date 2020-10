En brand i byen Thorkildstrup på Midtsjælland har udviklet sig så voldsomt, at brandvæsenet torsdag morgen ikke kan gøre andet end at se til, og sørge for at ilden ikke spreder sig i blæsevejret, mens en lade brænder ned til grunden.

Branden blev anmeldt kl. 1.57 natten til torsdag, og der var stadig liv i flammerne ved syvtiden, siger politiet.

Branden finder sted på en landbrugsejendom, hvor den ramte lade blev brugt til at opbevare både maskiner og op mod 80 tons halmballer.

»Årsagen til branden er sandsynligvis, at der i naborummet er et halmfyr. Der er et transportbånd ind til lagerbeholdningen, så vi tror, at der er gået ild i nogle halmrester, og det så har spredt sig. Det kraftige blæsevejr kan have spillet en rolle,« siger vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Han kan heldigvis fortælle, at der ikke skete personskade i forbindelse med branden.

»Beboerne evakuerede sig selv stille og roligt. Alt af værdi, som kan flyttes, samt nogle gasflasker, der udgjorde en særlig fare, er reddet ud.

Så nu er der tale om en kontrolleret nedbrænding, hvor alt brændbart snart er væk,« siger han til B.T.