Der er mandag aften udbrudt brand i en industribygning i Tinglev.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Branden er opstået i en industribygning på J. Schilgen vej i Tinglev, der tilhører et firma, som arbejder med genanvendelse af plastik.

Der er kraftig røgudvikling på stedet.

Der er kraftig røgudvikling fra branden. Foto: Mathias Øgendahl/presse-fotos.dk Vis mere Der er kraftig røgudvikling fra branden. Foto: Mathias Øgendahl/presse-fotos.dk

Røgen driver lige nu ind over boligområdet i Tinglev.

Derfor opfordrer politiet tilskuere til at holde sig på god afstand og undgå røgfanen.

B.T.s mand på stedet fortæller, at det er en lagerbygning, der er gået ild i. Branden er dog, ifølge ham, slet ikke under kontrol og er derfor ved at bevæge sig videre mod firmaets hovedbygning.

Beredskabet massivt til stede, og der er blevet hentet hjælp fra andre lokale afdelinger i forsøget på at slukke branden. Der er desuden flere droner i luften.

Røgudviklingen er ifølge B.T.s mand på stedet helt enorm.

»Der er en kæmpe røgsøjle, som kan ses langvejs fra.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Opdateres...