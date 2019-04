Tirsdag formiddag er branden i en industribygning i den sønderjyske by Tinglev endelig så meget under kontrol, at borgerne i området nu igen kan gå udenfor.

Branden opstod mandag aften og udviklede en kraftig røg, der var sundhedsskadelig.

Derfor opfordrede Syd- og Sønderjyllands Politi i mange timer beboere i området om at holde sig indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Men nu er branden kommet så meget under kontrol, at industribygningen på J. Schilgen vej i Tinglev ikke længere udvikler sundhedsskadelig røg, oplyser politiet i en ny beredskabsmeddelelse.

Der er kraftig røgudvikling fra branden. Foto: Mathias Øgendahl/presse-fotos.dk

Den brandende industribygning tilhører firmaet Polyloop, som arbejder med genanvendelse af plastik.

Sundhedsskadelig røg drev i mange timer ind over boligområdet i Tinglev, så derfor bad politiet personer i det berørte område om at søge indendørs og lukke døre og vinduer samt standse ventilationen.

Advarslen gjaldt borgerne i Tinglev by og i området Hybenvænget – Brombærvænget – Merianvænget og Mosevang i Tinglev.

Nu kan borgerne heldigvis igen bevæge sig ud fra deres hjem.

Sendt mandag aften var røgudviklingen ifølge B.T.s medarbejder på stedet helt enorm. Den kæmpe røgsøjle kunne ses langvejs fra.

Det tiltrak tilsyneladende en del tilskuere. På Twitter skrev politiet nemlig, at der på trods af advarsler blev ved med at komme tilskuere. De anmodede om, at uvedkommende holder sig væk.

Grundet branden holdt togene på strækningen mellem Tinglev og Sønderborg søndag aften. Natten til mandag oplyste politiet, at togdriften er genoptaget.

Borgere, som føler ubehag som følge af branden, bør kontakte vagtlægen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.