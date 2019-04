Tirsdag oplyser Nordsjællands Politi via Twitter, at de rykket ud til en voldsom brand på Nellerødvej ved Helsinge.

Alarmcentralen fik anmeldelsen klokken 13.35. Det bliver samtidig oplyst, at bygningen er overtændt, som det ses på billedet.

Tidligere forlød det, at en person blev behandlet for røgforgiftning. For kort tid siden præciserede politiet.

Vedkommende har kun været udsat for røg og er ikke decideret forgiftet.

Årsagen til den voldsomme brand er endnu ikke etableret.

Der er tale om en gård uden større husdyrhold.

Politiet har ikke flere oplysninger i skrivende stund.

Opdateres..