Der er gået ild i en maskinhal ved en golfbane i Brøndby.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab torsdag morgen til B.T.

»Der er en del røgudvikling, og røgen driver ud over Køge Bugt Motorvejen,« fortæller vagthavende operationschef, Tim Ole Simonsen, til B.T.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden er.

Vi er hastigt på vej til Brøndby, Midlergårdsvej, der er ild i maskinhal - der er formentlig en del røg i området, opdateres.... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) June 18, 2020

Vagtchef ved Vestegnens Politi, Jens Møller, oplyser, at politiet netop er ankommet til stedet og i gang med at danne sig et overblik over sagen.

Derfor er det også på nuværende tidspunkt uvist, hvorvidt røgen giver gener for trafikken.

Opdateres...