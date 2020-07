Der er fredag eftermiddag udbrudt brand i en bygning på vejen Naverland i Glostrup. Der er kraftig sort røg fra stedet, oplyser politiet.

Røgen kan ses langt væk, og brandvæsenet har fået mange henvendelser på grund af den kraftige røgudvikling.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Over for B.T. siger Hovedstadens Beredskab, at man har indsat køretøjer og mandskab fra tre stationer.

»Det er en meget stor bygning, så vi sætter massivt ind for at forhindre spredning. Det er en meget voldsom brand,« siger den vagthavende operationschef, Brian Eriksson, der også oplyser, at tre indsatsledere er på stedet.

Der ingen meldinger om personskader. Det var ejeren af bygningen, der alarmerede politiet klokken 15.06, og han er i sikkerhed.

Klokken 16.30 lyder meldingen fra stedet, at branden er under kontrol, og man forventer derfor ikke yderligere brandspredning. Der arbejdes med slukning af taget og efterslukning i bygningen, der er slemt skadet.

Begge ender af Naverland, der er en del af et industriområde, er spærret som følge af branden.

Brandårsagen er indtil videre ukendt, lyder meldingen.

B.T. følger sagen.