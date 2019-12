En voldsom brand hærgede mandag aften en etageejendom på Taastrupgaardsvej i Taastrup vest for København.

Politiet fik melding klokken 21.22 om, at der var brudt brand i noget affald i en stuelejlighed i nummer 111, som havde spredt sig op til taget og videre til nummer 113 og 115.

Både politi og brandvæsen var til stede for at slukke ilden og evakuere beboerne i de tre opgange.

Ifølge Sn.dk er branden nu slukket, men én person er kørt på hospitalet for tjek for skader. To lejligheder er blevet brandskadet, mens flere lejligheder er blevet røgskadet. Derudover er der angiveligt også blevet reddet katte ud fra de berørte lejligheder.

Københavns Vestegns politi fortalte tidligere på aftenen til B.T.:

»Der er tale om en brand på Taastrupgaardsvej, brandvæsenet er i gang på stedet. Der er fuld kraft på,« oplyste vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorff og tilføjede:

»Branden er i en stuelejlighed i nummer 111, og arbejdet med at slukke ilden er i gang nu. Vi er også i gang med at evakuere opgangen og naboopgangen, som har nummer 113.«

Vagtchefen fortalte tidligere, at en stribe af etageejendommene i netop det område, hvor branden finder sted, er under renovering - om det er tilfældet med den konkrete lejlighed står dog ikke klart.