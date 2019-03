Otte personer blev fredag eftermiddag indlagt efter en arbejdsulykke på en gård lidt uden for Holstebro.

Gårdejeren, hans kone og hans forældre kom ifølge TV Midtvest til skade i forbindelse med et udslip med gyllegasser fra en svinestald.

»De er alle sammen i stabil tilstand, men gårdejeren har det værst,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Carsten Henriksen til tv-stationen og tilføjer, at de skulle være uden for livsfare.

De fire er nu indlagt på hospitalet, og det samme er også fire brandmænd, som har deltaget i redningsarbejdet.

Arbejdsulykken skete i en svinestald med træmmegulv, hvor gyllen bliver opsamlet under gulvet.

Landmanden har et ærrinde under tremmegulvet, men bliver bevidstløs på grun af gasserne fra gyllen.

Vagtchefen fortæller til TV Midtvest, at et familiemedlem forsøger at hjælpe, men han bliver selv bevidstløs. Det samme sker for to andre famiiemedlemmer.

Heldigvis lykkedes det for det fjerde familiemedlem at få reddet sig op igen, så hun kan slå alarm.

Politiet har været til stede med flere patruljer. Brandvæsenet og en lægeambulance har også været der.

Kort efter ullykken forlød det, at der var risiko for, at en eller flere af de tilskadekomne ville dø. Heldigvis meldes alle altså nu uden for livsfare.