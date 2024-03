Tre serbiske mænd i alderen 39 - 47 år er tirsdag blevet anholdt og sigtet i en sag om indsmugling af store mængder kokain, heroin og våben fra udlandet til Danmark.

Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Aktionen er sket i Serbien, hvor NSK har samarbejdet med serbisk politi.

Otte adresser er blevet ransaget i Serbien under aktionen, hvor der er blevet foretaget en lang række beslaglæggelser.

Beslaglæggelserne omfatter blandt andet 13 lejligheder, et landområde med nybygget luksushotel i naturparken Tara, bankkonti, guldbarrer, millioner af kroner i form af Euro og danske kontanter samt dyre designer-ure og motorcykler.

De tre mænd mistænkes for at have centrale roller i en international narkotikaorganisation med tråde til en række europæiske lande.

»Aktionen er forløbet som planlagt. Der er sikret mulige spor til brug for at belyse sagen yderligere, ligesom der også er beslaglagt en række væsentlige værdier,« lyder det fra ledende politiinspektør i NSK, Torben Svarrer.

Aktionen i Serbien er knyttet til et sagskompleks i Danmark, der handler om samlet 769 kg hård narkotika og adskillige våben, som to serbiske brødre er tiltalt for at stå bag organiseret indsmugling og videresalg af.

19 personer er allerede samlet blevet idømt mere end 116 års fængsel.

