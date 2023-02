Lyt til artiklen

Politiet har anholdt 11 mænd, der alle er sigtet for at have handlet med store mængder narkotika og våben.

Mandag og tirsdag rykkede politienheder fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), Østjyllands Politi og Toldsyrelsen ud til en række privatadresser i Aarhus- og Silkeborg-området.

I alt blev 11 mænd anholdt.

De er sigtet for at have handlet med flere kilo kokain og flere skydevåben, herunder blandt andet en automatriffel.

Det skriver NSK i en pressemeddelelse.

»Vi er tilfredse med anholdelserne, som sker på baggrund af længere tids grundig og omfangsrig efterforskning. Med anholdelserne har vi fjernet et centralt led i et organiseret narkotika- og våbennetværk, der har tilknytning til det aarhusianske bandemiljø,« siger ledende politiinspektør i NSK, Michael Kjeldgaard.

Ifølge politiet er en af de anholdte medlem af en bande i Aarhus, og flere af de andre mænd har relationer til bandemiljøet i samme by.

Ud over anholdelserne blev de anholdte mænds bopæle også ransaget. Her fandt politiet en skarpladt pistol, et stort kontantbeløb samt narkotika, herunder blandt andet kokain og hash.

Tre blev anholdt mandag. De blev fremstillet i et grundslovsforhør i retten i Horsens tirsdag. Her blev de varetægtsfængslet i fire uger frem til 28. marts.

Fem af de anholdte fra tirsdagens aktion bliver fremstillet onsdag i retten i Horsens. Resten af de anholdte er igen på fri fod, men er sigtet i sagen.

NSK ønsker ikke at oplyse, hvilken bande den anholdte mand er medlem af, eller hvor mange kilo kokain mændene er sigtet for at have handlet med.