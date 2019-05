»Jeg kan forstå, at du på ulovlig vis har forsøgt at få adgang til Sanjay Shah på hans kontor. Du er meget heldig, at du ikke blev anholdt af politiet i Dubai.«

Beskeden kommer fra Sanjay Shahs talsmand, en time efter B.T.s udsendte har forladt kontoret.

Vi er taget til den arabiske storby for at undersøge Shahs liv, efter han blev sigtet og udpeget som bagmand i tyveriet af 12,6 milliarder kroner fra den danske statskasse.

I en uge har vi fulgt i Shahs fodspor for at opsøge ham og få svar på, hvor pengene er blevet af. Nu er vi kommet igennem sikkerhedsslusen til hans kontor, hvor han sidder inden for 15 meters rækkevidde.

Selv om hans firma Elysium Global Dubai spillede en central rolle i svindel med udbytteskat, er virksomheden stadig aktiv her på 16. etage i en skyskraber midt i byen.

Ifølge retsdokumenter har firmaet modtaget milliarder af kroner fra byttet i svindelsagen.

Se pengesporet fra svindlen nederst i artiklen

I det åbne kontorlandskab hos Shahs firma i Central Office Towers sidder otte medarbejdere foran computerskærme. Fra receptionen kan man se direkte ind til Shah, der iført en lyserød skjorte sidder bagerst i et hjørnekontor med glasvægge.

Bagmanden Sanjay Shah Britisk-indiske Sanjay Shah er stævnet af Skattestyrelsen og sigtet af politiet. Han beskyldes for at være bagmanden i et omfattende svindelnummer. Det danske skattevæsen har udbetalt 12,6 milliarder kroner til folk, der påstod at have aktier i danske virksomheder. Det kan være et velovervejet valg, at Shah lige netop har slået sig ned i Forenede Arabiske Emirater, der i marts kom på EU's liste over skattely. »Det er nemt at overføre penge til Dubai, som stammer fra kriminalitet, da myndighederne ikke stiller spørgsmål ved, hvor pengene stammer fra,« siger revisor Jakob Dedenroth Bernhoft. Skattestyrelsen er gået i retten i Storbritannien, USA, Malaysia, Forenede Arabiske Emirater, Tyskland, Canada, Luxembourg og Danmark for at få pengene retur. Både Sanjay Shah og hans kone er stævnet af Skattestyrelsen. Shah har fået indefrosset værdier i London samt i Dubai.

»Han er ikke tilgængelig,« siger receptionisten.

»Men det er ham, der sidder der, ikke? Så måske kan vi bare spørge?« forsøger B.T.s udsendte.

»Nej, han er ikke tilgængelig i dag,« svarer hun.

»Men jeg kan jo se ham herfra.«

»Vi vil vende tilbage til dig, okay?«, siger receptionisten insisterende, mens hun står med visitkortet fra B.T.s udsendte, som hun bad om at få.

Det er på grund af visitkortet, at Shahs talsmand kort tid efter kan skrive en mail med den slet skjulte trussel om politi.

På det tidspunkt er vi allerede på vej til lufthavnen for at tage det første fly mod Europa, da vi igennem en uge har filmet uden den nødvendige tilladelse fra regimet samt lavet skjulte optagelser, hvilket i sig selv er strafbart.

Får Danmark fat i Shah?

Efter en uge i Dubai står det klart, at Shah på trods af at være sigtet af dansk politi lever en tryg og luksuriøs tilværelse i Dubai.

En højtplaceret kilde hos de danske myndigheder fortæller, at Danmark har planer om at forsøge at få Sanjay Shah udleveret fra Forenede Arabiske Emirater.

Kilden fortæller, at dansk politis efterforskning af Shah foregår i tæt samarbejde med en række andre europæiske lande, hvor han har været aktiv, herunder Tyskland og Storbritannien.

Men ifølge en ekspert i udleveringssager er sandsynligheden for en udlevering meget lille.

»Når Danmark ikke har en udleveringsaftale med Forenede Arabiske Emirater, er det juridisk set meget sværere at få Sanjay Shah udleveret,« siger Thomas Elholm, professor i jura ved Københavns Universitet.

Retsopgør mod mistænkte Skattestyrelsen har stævnet 470 personer og selskaber, og der er anlagt sager for det fulde svindelbeløb. Skattestyrelsen oplyser til B.T., at den har taget retslige skridt i USA, Storbritannien, Malaysia, Forenede Arabiske Emirater, Tyskland, Canada og Luxembourg. Skattestyrelsen skønner, at der kan hentes omkring 6 mia. kr. til statskassen.

Spørgsmålet er, om kongefamilien, der regerer emiraterne, har en interesse i at hjælpe Danmark. En udlevering af Shah kan afholde andre rigmænd med en blakket fortid fra at slå sig ned i landet, der i marts blev sat på EUs liste over skattely under betegnelsen 'ikke-samarbejdsvillige tredjelande og jurisdiktioner'.

»Den slags sager er altid en blanding af jura og politik, så det handler formentlig i lige så høj grad om holdningen hos styret i emiraterne,« forklarer Thomas Elholm.

Dermed lever Sanjay Shah på kongefamiliens nåde.

Klik her for at læse kapitel 1, kapitel 2 og kapitel 3.